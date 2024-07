Résultat des législatives 2024 à Sainte-Jamme-sur-Sarthe (72380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un résultat aux législatives entre 23% et 24,76% à Sainte-Jamme-sur-Sarthe pour la nouvelle coalition de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a obtenus l'attelage à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% en 2022. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,76% des votes dans la commune. Un score en hausse de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Qui pourra battre le RN à Sainte-Jamme-sur-Sarthe ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections au niveau national, soit 15 points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le résultat du RN pourrait le faire gagner à Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Un calcul qui concorde avec les points également grattés par le parti dans la ville depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 12 points de parts de voix.

20:29 - Nouvelle avance pour le RN à Sainte-Jamme-sur-Sarthe ? A l'échelle locale, le résultat du RN à ces législatives 2024 sera en conséquence très observé. Le RN va-t-il de nouveau s'imposer à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, comme lors des législatives 2022 ? Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national se hissait déjà en première position à Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Dans la commune, c'est Victoria de Vigneral qui arrivait en tête au premier tour avec 35,48%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 54,43%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,57%.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux élections législatives à Sainte-Jamme-sur-Sarthe ? D'après les projections en nombre de sièges dévoilées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'assurer moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition de gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient garder jusqu'à 120 députés. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. Avec 47,11% des bulletins de vote, Pierre Vaugarny (Rassemblement National) a pris la tête à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, le 30 juin 2024 au soir du premier tour de l'élection législative. Christophe Rouillon (Union de la gauche) et Jean-Carles Grelier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient grâce à, dans l'ordre, 24,76% et 23,29% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Pierre Vaugarny qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 5ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 38,23%, devant Jean-Carles Grelier avec 31,28% et Christophe Rouillon avec 26,67%.

19:21 - Sainte-Jamme-sur-Sarthe : un autre point de vue sur l'abstention aux dernières élections Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des dernières élections ? Comme stipulé dans le précédent post, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives à Sainte-Jamme-sur-Sarthe a été de 37,2%, plus bas que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 51,34% des personnes en capacité de voter à Sainte-Jamme-sur-Sarthe avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 51,03% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Sainte-Jamme-sur-Sarthe ? Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Sainte-Jamme-sur-Sarthe pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 37,2%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,89% au premier tour. Au deuxième tour, 59,21% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Sainte-Jamme-sur-Sarthe ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,06% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 25,9% au second tour.

17:29 - Élections législatives à Sainte-Jamme-sur-Sarthe : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact auront les habitants de Sainte-Jamme-sur-Sarthe sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,97%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (73,52%) met en exergue le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,26%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 638 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,68%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,36%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Jamme-sur-Sarthe mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,63% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.