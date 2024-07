Résultat des législatives 2024 à Tuffé Val de la Chéronne (72160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Tuffé Val de la Chéronne, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des suffrages obtenus au niveau de la France sont porteurs. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 20% des votes à Tuffé Val de la Chéronne. Un score qui a fortement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+8 points).

20:58 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Tuffé Val de la Chéronne Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Alors qu'au niveau du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 17 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Tuffé Val de la Chéronne pour la majorité aux législatives ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera en conséquence très commenté au niveau local pour le second tour de ces élections des députés 2024. Le RN peut-il gagner cette fois à Tuffé Val de la Chéronne, contrairement à 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Tuffé Val de la Chéronne, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 29,96% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 37,77% pour Jean-Carles Grelier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 50,97%. Jean-Carles Grelier s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 46,96% pour le RN à Tuffé Val de la Chéronne aux élections législatives Pierre Vaugarny (Rassemblement National) a obtenu 46,96% des voix à Tuffé Val de la Chéronne le 30 juin dernier, à l'occasion du premier round de la législative. Jean-Carles Grelier (Ensemble !) captait 29,19%. De son côté, Christophe Rouillon (Nouveau Front populaire) recueillait 20% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Pierre Vaugarny glanant cette fois 38,23%, devant Jean-Carles Grelier avec 31,28% et Christophe Rouillon avec 26,67%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Tuffé Val de la Chéronne ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? À Tuffé Val de la Chéronne, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 s'élevait à 38,1%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 53,3% des électeurs de Tuffé Val de la Chéronne (72) avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 51,46% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au 2e tour à Tuffé Val de la Chéronne ? L'un des critères essentiels des élections législatives est indiscutablement le taux d'abstention. Le pourcentage de participation à Tuffé Val de la Chéronne s'élevait à 61,9% pour le premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 71,27% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 71,42% au second tour, soit 952 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,22% au premier tour. Au deuxième tour, 41,24% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Tuffé Val de la Chéronne ce soir ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Tuffé Val de la Chéronne (72160).

17:29 - Les données démographiques de Tuffé Val de la Chéronne révèlent les tendances électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Tuffé Val de la Chéronne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,85%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (74,64%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 577 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,68%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,71%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Tuffé Val de la Chéronne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 12,15% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.