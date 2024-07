Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-d'Assé (72380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Jean-d'Assé, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. L'attelage a glané un peu plus de 28% des bulletins au niveau de la France dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 23% des bulletins à Saint-Jean-d'Assé. Un score à compléter néanmoins avec les 23,54% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,74% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,55% pour Yannick Jadot, 1,44% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo).

20:58 - L'évolution foudroyante du RN à Saint-Jean-d'Assé en 2 ans Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très observé pour cette législative, localement. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Saint-Jean-d'Assé entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Saint-Jean-d'Assé ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Saint-Jean-d'Assé pour le bloc présidentiel au second tour ? Le score obtenu par le RN sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection du Parlement au niveau local. Défait en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette fois gagner ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Jean-d'Assé, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 27,92% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 32,71% pour Jean-Carles Grelier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (57,62%). Jean-Carles Grelier s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel verdict à Saint-Jean-d'Assé pour le RN aux législatives ? Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Saint-Jean-d'Assé ont plébiscité Pierre Vaugarny (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 43,1% des suffrages. Jean-Carles Grelier (Ensemble !) récupérait 29,42%. Enfin, Christophe Rouillon (Nouveau Front populaire) captait 23% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Pierre Vaugarny glanant cette fois 38,23%, devant Jean-Carles Grelier avec 31,28% et Christophe Rouillon avec 26,67%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Jean-d'Assé ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également étudier les résultats des consultations politiques antérieures. En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Jean-d'Assé s'est réduite de 19 points, atteignant 33,31%. Durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 52,68% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Jean-d'Assé, contre un taux d'abstention de 52,61% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives 2024 à Saint-Jean-d'Assé À Saint-Jean-d'Assé, l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif est le taux de participation. Dans la ville, dimanche, 33,31% des électeurs se sont abstenus au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,54% au premier tour. Au second tour, 60,35% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 26,87% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 25,64% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des ménages est par exemple en mesure d'impacter la stratégie de vote des citoyens de Saint-Jean-d'Assé (72380).

17:29 - Élections à Saint-Jean-d'Assé : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Saint-Jean-d'Assé, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 830 habitants répartis dans 763 logements, cette localité présente une densité de 80 habitants/km². Ses 45 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 26,6% des résidents sont des enfants, et 15,64% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 26,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 58,48% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 140,24 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Saint-Jean-d'Assé, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.