En direct

22:59 - À Montbizot, quels reports de voix à gauche ce soir ? Le Front populaire qui a émergé en 2024 a marqué le bilan des élections législatives, avec plus de 28% au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Montbizot, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 29,92% des votes dans la localité. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (25,5%).

20:58 - Le Rassemblement national a nettement progressé à Montbizot A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très commenté. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 18 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Le score obtenu par le Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur localement pour le second tour de cette législative. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette année remporter ce scrutin localement. Le RN réalisait aussi un joli résultat à Montbizot au cours des élections des députés il y a deux ans. Dans la commune, c'est Victoria de Vigneral qui démarrait en pôle position au premier tour avec 26,06%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Jean-Carles Grelier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 53,05%, devant son adversaire Rassemblement National à 46,95%.

20:05 - Quel score à Montbizot pour le Rassemblement national aux élections législatives ? D'après les enquêtes établies à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de rafler pas loin de 250 députés au terme des législatives. Le Front populaire devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Pierre Vaugarny (Rassemblement National) a enregistré 44,55% des voix à Montbizot dimanche 30 juin 2024, pour le 1er round de l'élection législative. Christophe Rouillon (Front populaire) et Jean-Carles Grelier (Ensemble !) suivaient en recueillant respectivement 29,92% et 21,34% des votants. C'est aussi Pierre Vaugarny qui achevait ce premier tour sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 38,23%, devant Jean-Carles Grelier avec 31,28% et Christophe Rouillon avec 26,67%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Montbizot ? L'observation des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. À Montbizot, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 32,35%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 48,78% des inscrits sur les listes électorales de Montbizot (72), à comparer avec une abstention de 52,67% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Montbizot Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Montbizot ? Montbizot a enregistré une participation de 67,65%, dimanche, au premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 360 personnes en âge de voter dans la localité, 77,43% étaient allées voter. Le taux de participation était de 74,93% au premier tour, soit 1 019 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 41,72% au premier tour et 43,97% au second tour.

17:29 - Élections législatives à Montbizot : un éclairage démographique Dans les rues de Montbizot, les élections sont en cours. Dotée de 775 logements pour 1 826 habitants, la densité de la ville est de 160 habitants/km². Ses 80 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 529 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 25,43% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 4,67% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,08% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,66% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 416,39 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Montbizot, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.