Résultat des législatives 2024 à la Ferté-Bernard : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Ferté-Bernard

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de la Ferté-Bernard façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,65% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2084,71 € par mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 686 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,21%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,34%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à la Ferté-Bernard mettent en relief une diversité de qualifications, avec 44,22% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.