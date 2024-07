Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-en-Perseigne (72600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la gauche à Villeneuve-en-Perseigne ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des bulletins qu'a glanés l'ensemble au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% en 2022. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 17,07% des suffrages à Villeneuve-en-Perseigne. Un score à compléter néanmoins avec les 14,99% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - La forte évolution de l'extrême droite à Villeneuve-en-Perseigne L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN ont culminé à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 18 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse vainqueur à Villeneuve-en-Perseigne ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La majorité s'en sortait bien aux législatives 2022 à Villeneuve-en-Perseigne Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera en conséquence très scruté. A l'inverse de l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN tirait aussi son épingle du jeu à Villeneuve-en-Perseigne au cours des élections des députés à l'époque. Dans la commune, c'est Victoria de Vigneral qui arrivait en tête au premier tour avec 32,12%. Jean-Carles Grelier (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,16%, devant son adversaire Rassemblement National à 45,84%.

20:05 - Quel verdict pour le RN aux élections législatives à Villeneuve-en-Perseigne ? Dimanche 30 juin dernier, les habitants de Villeneuve-en-Perseigne ont préféré Pierre Vaugarny (Rassemblement National), qui a collecté 50,09% des votes. Un score qui lui a permis de devancer Jean-Carles Grelier (Majorité présidentielle) et Christophe Rouillon (Front populaire) avec respectivement 28,99% et 17,07% des votants. C'est aussi Pierre Vaugarny qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 5ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 38,23%, devant Jean-Carles Grelier avec 31,28% et Christophe Rouillon avec 26,67%.

19:21 - A l'annonce des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Villeneuve-en-Perseigne ? L'analyse des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. À Villeneuve-en-Perseigne, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a été de 27,53%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 43,98% des électeurs de Villeneuve-en-Perseigne, à comparer avec une abstention de 48,08% en 2019. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Villeneuve-en-Perseigne ? L'un des critères essentiels de ces élections législatives 2024 est indéniablement le taux de participation. L'abstention a atteint 27,53% à Villeneuve-en-Perseigne lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 16,73% au second tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,36% au premier tour. Au second tour, 51,13% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des ménages combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Villeneuve-en-Perseigne.

17:29 - Les défis socio-économiques de Villeneuve-en-Perseigne et leurs implications électorales Dans les rues de Villeneuve-en-Perseigne, les élections sont en cours. Dotée de 1 117 logements pour 2 203 habitants, la densité de la commune est de 71 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 206 foyers fiscaux. Dans la ville, 19,61% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,81% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 48,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 6,06%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 440 €/an. À Villeneuve-en-Perseigne, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.