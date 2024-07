Résultat des législatives 2024 à Marolles-les-Braults (72260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les électeurs du Front populaire à Marolles-les-Braults ? Le Front populaire qui s'avance pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Marolles-les-Braults, le binôme Front populaire a pour sa part glané 12,94% des votes dans la commune. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 17 points grattés en 2 ans par le RN à Marolles-les-Braults L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des voix aux législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 17 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives positives pour le parti présidentiel la dernière fois Le score en faveur du RN sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection législative 2024 au niveau local, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a l'espoir de l'emporter. Il y a deux ans, lors des législatives à Marolles-les-Braults, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 29,04% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 36,98% pour Jean-Carles Grelier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 55,54%. Jean-Carles Grelier conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Au soir du premier tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Marolles-les-Braults ont plébiscité Pierre Vaugarny (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 46,97% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Jean-Carles Grelier (Ensemble pour la République) et Christophe Rouillon (Union de la gauche) avec 34,93% et 12,94% des votants. Pierre Vaugarny était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 38,23%, devant Jean-Carles Grelier avec 31,28% et Christophe Rouillon avec 26,67%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Marolles-les-Braults au niveau de l'abstention ? L'étude des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Dimanche dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Marolles-les-Braults a atteint 64,56%, dépassant celle des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, 43,99% des personnes aptes à voter à Marolles-les-Braults avaient effectivement participé à l'élection. La participation était de 53,24% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - 64,56% de participation lors du 1er round des élections législatives à Marolles-les-Braults Ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Marolles-les-Braults, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, 35,44% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 27,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 27,42% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 56,38% au premier tour. Au second tour, 55,89% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Marolles-les-Braults ? Le rejet de la politique en place pourrait pousser les électeurs de Marolles-les-Braults (72260) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Marolles-les-Braults À Marolles-les-Braults, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Avec 38,24% de population active et une densité de population de 100 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 12,53% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1835,22 euros par mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (15,52%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,31%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Marolles-les-Braults mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 9,61% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.