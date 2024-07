Résultat des législatives 2024 à Saint-Cosme-en-Vairais (72110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Que vont peser les supporters de gauche à Saint-Cosme-en-Vairais ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. La somme de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Cosme-en-Vairais, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,2% des votes dans la localité. Un score plus élevé de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Saint-Cosme-en-Vairais Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Les reports de voix restent incertains, mais on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN en pôle position aux législatives il y a deux ans à Saint-Cosme-en-Vairais Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi regardé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Saint-Cosme-en-Vairais, comme lors des législatives 2022 ? Au début des élections législatives à l'époque, le RN réalisait déjà un beau score à Saint-Cosme-en-Vairais. On retrouvait en effet Victoria de Vigneral devant ses concurrents au premier tour, avec 34,08% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 50,16%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,84%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Grâce à 51,75% des voix, Pierre Vaugarny (Rassemblement National) a pris les devants à Saint-Cosme-en-Vairais, le 30 juin au soir du premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Jean-Carles Grelier (Ensemble pour la République) et Christophe Rouillon (Nouveau Front populaire) avec respectivement 25,29% et 18,2% des électeurs. Pierre Vaugarny était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 38,23%, devant Jean-Carles Grelier avec 31,28% et Christophe Rouillon avec 26,67%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Cosme-en-Vairais ? Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Comme spécifié dans le précédent post, le taux d'abstention au 1er round des législatives à Saint-Cosme-en-Vairais était de 37,16%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 49,94% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Cosme-en-Vairais avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 47,29% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Saint-Cosme-en-Vairais La participation est à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif. Dans la commune, 62,84% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 45,26% au premier tour. Au second tour, 42,27% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Cosme-en-Vairais ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,75% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 73,54% au second tour, c'est-à-dire 1 131 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Saint-Cosme-en-Vairais ?

17:29 - Saint-Cosme-en-Vairais : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact auront les habitants de Saint-Cosme-en-Vairais sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,16%. De plus, le taux de ménages propriétaires (74,89%) met en relief le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (27,78%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 697 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,06%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,01%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Cosme-en-Vairais mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 45,62% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.