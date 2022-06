Résultat de la législative à Bazas : 2e tour en direct

19/06/22 17:22

Pour le premier tour, le 12 juin dernier, les citoyens de Bazas ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé 37,39% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 22,25% des suffrages. A la 3e place, la candidature Rassemblement National décroche 17,75% des suffrages. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Bazas. L'abstention parmi les citoyens enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune pour la 9ème circonscription de la Gironde atteint 43%, ce qui représente 1 555 non-votants. Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale découlera du vote des électeurs des 87 autres communes qui la composent. Sophie Mette a enregistré 37% des votes dans la commune. Sacha André (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Damien Obrador (Rassemblement National) captent respectivement 22% et 18% des voix.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Bazas (33430) seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français. Vers quelle candidature iront-ils ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 29% des suffrages au premier tour à Bazas. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 20% des voix. Le choix des électeurs de Bazas était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (59% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 41% des voix. Le président des Français sera-t-il en mesure de remporter la majorité de l'Assemblée au vu des voix qu'il a obtenues dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ?