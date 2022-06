Résultat de la législative à Bazas : en direct

En direct

19:23 - Quel résultat pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Bazas ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Bazas comme dans toute la France. Cet électorat représentait 19,69% des suffrages en avril dernier sur place. Les conversions des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,54% et 2,5% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc viser un total théorique de 25,73% à Bazas pour ces légilsatives.

16:30 - À Bazas, des sondages aussi justes ? La Nupes a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces dynamiques des derniers jours se répéteront certainement sur les législatives à Bazas au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la dernière élection suprême à Bazas avec 28,81% des votes, au premier tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 22,66%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,69% et Éric Zemmour à 6,65%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Bazas L'une des clés de ces élections législatives sera indiscutablement la participation à Bazas. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 21,89% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,81% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions en matière énergétique et économique pourraient en effet priver les urnes de leurs citoyens à Bazas (33430).

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Bazas à l'occasion des législatives 2022 ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 54,98% au premier tour au sein de Bazas, contre une participation de 49,16% au deuxième round.