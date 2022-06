Résultat de la législative à Belin-Béliet : en direct

12/06/22 11:18

Pour ces nouvelles élections de 2022 à Belin-Béliet, les 8 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour passer au décompte des bulletins. Ce sont 13 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit légèrement plus que dans le reste du pays en moyenne.

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 31% des voix au premier tour à Belin-Béliet, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 23% et 17% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Belin-Béliet avec 55% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 45% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout en France, les électeurs de Belin-Béliet ( Gironde ) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.