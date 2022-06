Résultat de la législative à Blain : en direct

17:13 - Que concluent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Blain ?

Avec 29,09% des votes exprimés, à Blain, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à l'issue du dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 23,46%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 22,15% et Yannick Jadot à 7,07%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les tendances nationales des dernières heures boulverseront probablement la situation lors des législatives à Blain dimanche. Or les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.