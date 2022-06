Résultat de la législative à Bollwiller : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bollwiller dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bollwiller sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bollwiller. En direct 17:26 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Bollwiller ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle du pays ont cependant tendance à dissimuler des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Bollwiller. Grâce à 27,98% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Bollwiller au soir du 1er tour des législatives le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 19,75% des voix. A la troisième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 16,89% des suffrages. 13:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Bollwiller Comment ont voté ordinairement les habitants de cette localité lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 3028 inscrits sur les listes électorales à Bollwiller, 42,14% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 36,16% pour le second tour. La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second round et 55,4% en 2012. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Bollwiller ! La cité de Bollwiller n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi faciliter la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. Seuls les candidats qualifiés la semaine passée sont sur la ligne de départ pour cette seconde manche de l'élection législative à Bollwiller. Découvrez le nom du député à compter de 20 heures dans ces lignes.

Résultats des législatives 2022 à Bollwiller - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bollwiller aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Raphaël Schellenberger Les Républicains Marion Wilhelm Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Bollwiller - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bollwiller

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bollwiller Marion Wilhelm (Ballotage) Rassemblement National 26,19% 27,98% Raphaël Schellenberger (Ballotage) Les Républicains 22,25% 15,21% Sandrine Mayer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,09% 19,75% Chrystelle Garel Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,31% 16,89% Guy Baschung Régionaliste 4,71% 4,71% Ophélie Lefort Reconquête ! 3,37% 4,20% Guillaume Reffay Ecologistes 2,08% 2,35% Corinne Morgen Ecologistes 1,94% 2,35% Sylvie Christophe Droite souverainiste 1,71% 2,44% Olivier Bitterlin Ecologistes 1,42% 1,43% Cédric Altherr Ecologistes 0,86% 0,84% Aimé Sense Divers extrême gauche 0,81% 1,18% Martine Lapouble Barthou Divers centre 0,26% 0,67% Participation au scrutin Circonscription Bollwiller Taux de participation 43,75% 41,00% Taux d'abstention 56,25% 59,00% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 1,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 1,70% Nombre de votants 45 491 1 232

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à Bollwiller. Dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin, les 3005 électeurs de Bollwiller se sont prononcés pour la candidature Rassemblement National. Les citoyens des 76 autres communes de cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Bollwiller ? Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription du Haut-Rhin s'élève à 41%, ce qui représente 1 232 votants. Marion Wilhelm a enregistré 28% des suffrages. Sandrine Mayer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Chrystelle Garel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à 20% et 17% des suffrages.

Législatives 2022 à Bollwiller : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 34,4% des votes au premier tour à Bollwiller, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 22,7% et 15,7% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Bollwiller avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 57,2% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 42,8% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout en France, les habitants de Bollwiller (Haut-Rhin) seront incités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.