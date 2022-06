Résultat de la législative à Burnhaupt-le-Bas : 2e tour en direct

En direct

18:48 - Qu'attendre des électeurs de la Nupes dans la commune ? Dans les 2 bureaux de vote de Burnhaupt-le-Bas, les voix qui s'étaient portées sur la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés le 12 juin pour la législative seront sans doute déterminantes ce dimanche pour le second tour du scrutin. Le candidat Nupes avait enregistré 12,6% des suffrages la semaine passée. Mais ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 10,61%, 5,67%, 1,44% et 1,98% le 10 avril. Ce sont donc 19,7% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Burnhaupt-le-Bas.

15:30 - La candidature Rassemblement National en première position pour le premier tour La candidature Rassemblement National a raflé 27,65% des votes dimanche 12 juin pour le 1er round des législatives. Elle est arrivée devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Les Républicains qui recueillent respectivement 26,27% et 19,05% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés.

13:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux législatives 2022 à Burnhaupt-le-Bas Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour d'élections législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au second round contre 44,6% en 2012, toujours au second tour. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, sur les 1479 inscrits sur les listes électorales à Burnhaupt-le-Bas, 62,75% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 56,46% pour le second round.