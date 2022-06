Résultat de la législative à Cabanac-et-Villagrains : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

La candidature Rassemblement National a amassé 28,81% des suffrages lors du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 28,26% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 23,99% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés.

Le résultat du premier round de l' élection législative à Cabanac-et-Villagrains est publié. La candidature Rassemblement National arrive en première position chez les 1766 électeurs votant dans la 9ème circonscription de la Gironde demeurant à Cabanac-et-Villagrains. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 53% (836 non-votants). Damien Obrador a recueilli 29% des votes à l'échelle de la commune. Il est suivi par Sacha André (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sophie Mette (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent respectivement 28% et 24% des suffrages. Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de la 9ème circonscription de la Gironde résultera du vote des électeurs des 87 autres communes qui la composent.

A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 26,45% des votes au premier tour à Cabanac-et-Villagrains, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23,66% et 23,17% des voix. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en réunissant 51,53% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 48,47% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Cabanac-et-Villagrains ( Gironde ) seront invités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français.