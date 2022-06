Résultat de la législative à Calenzana : 2e tour en direct

17:30 - Les candidats Régionaliste peuvent-elles l'emporter à Calenzana ?

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Calenzana. Les candidats Régionaliste ont recueilli 53,48% des votes le 12 juin dernier au soir du 1er round de la législative. Ils ont coiffé au poteau les représentants Rassemblement National et Divers droite qui recueillent dans l'ordre 20,3% et 19,09% des voix.