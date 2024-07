Résultat des législatives 2024 à Cervione (20221) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Cervione, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a réunis l'attelage au niveau de l'Hexagone, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire lors du premier tour des législatives à Cervione. On trouvait François-Xavier Ceccoli (Divers droite) en pôle position au premier tour, avec 45,65 % des voix. La gauche ne faisait pas mieux en 2022 également, puisque c'est François-Xavier Ceccoli (Divers droite) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Quelle performance pour le RN à Cervione lors des législatives ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du RN semble déjà solide à Cervione entre le score du parti nationaliste en 2022 (8,49%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (23,92%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. Assez pour acter une implantation solide du parti sur place, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Cervione ? Il s'agit dorénavant de découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou non. Lors des élections législatives il y a deux ans, François-Xavier Ceccoli l'emportait déjà au premier tour dans la commune de Cervione, récoltant 55,13% des suffrages sur place. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore François-Xavier Ceccoli (Divers droite) finalement en tête localement, avec 67,79%, devant son adversaire Régionaliste à 32,21%.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin dimanche dernier à Cervione ? François-Xavier Ceccoli (Divers droite) a obtenu 45,65% des suffrages à Cervione dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. En deuxième place, Sylvie Jouart (Rassemblement National) récupérait 23,92%. Ensuite, Jean-Félix Acquaviva (Régionaliste) récupérait 22% des votants. François-Xavier Ceccoli était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Haute-Corse dans son ensemble, avec cette fois 34,05%, devant Jean-Félix Acquaviva avec 28,63% et Sylvie Jouart avec 25,42%.

19:21 - Participation à Cervione : un sursaut par rapport au scrutin européen Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? À Cervione, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 32,66%, moins élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 60,78% des inscrits sur les listes électorales de Cervione avaient effectivement boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 69,04% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Cervione Ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Cervione, qu'en est-il de la participation ? Dans la commune, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 67,34%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,64% au premier tour et 51,6% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 55,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 56,37% au second tour, soit 938 personnes. La détermination des habitants de faire "barrage" au RN pourrait en effet avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Cervione.

17:29 - Cervione : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et la situation socio-économique de Cervione contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 25% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,37% ont plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2096,25 euros par mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 807 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,5%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,49%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 39,21%, comme à Cervione, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.