Résultat des législatives 2024 à Aléria (20270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Aléria ? Une autre interrogation qui entoure ces élections est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'attelage a rassemblé plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent lors du premier tour des législatives à Aléria. Le ticket Rassemblement National s'imposait au premier tour, avec 34,91 % des bulletins. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Jean-Félix Acquaviva (Régionaliste) Régionaliste qui l'emportait au second tour.

20:58 - À Aléria, un Rassemblement national favori ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera une des clés pour ces législatives localement, comme au niveau national. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle poussée à Aléria ce dimanche 7 juillet ? L'addition est assez risquée, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Que concluent les scores des législatives 2022 pour Aléria ? Le score obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. Contrairement à l'élection de 2022, le RN a cette fois l'espoir de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Avec 20,89% à Aléria, le Rassemblement national était en revanche distancé par les 44,82% du binôme Régionaliste au premier tour des législatives il y a deux ans. Aléria optera d'ailleurs encore pour Jean-Félix Acquaviva au second tour, finalement à la première place localement avec 51,93%, devant l'adversaire Divers droite à 48,07%.

20:05 - Quel score à Aléria pour le Rassemblement national au second tour ? Sylvie Jouart (Rassemblement National) a obtenu 34,91% des suffrages à Aléria le 30 juin 2024, pour le premier round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau François-Xavier Ceccoli (Divers droite) et Jean-Félix Acquaviva (Régionaliste) avec 30,18% et 25,45% des votants. La tête de la course était notamment différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est François-Xavier Ceccoli qui s'y imposait, avec cette fois 34,05% devant Jean-Félix Acquaviva avec 28,63% et Sylvie Jouart avec 25,42%. De quoi imposer un match différent aux habitants de la commune au second tour.

19:21 - Législatives 2024 à Aléria : un taux de participation inattendu ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des derniers scrutins électoraux ? Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Aléria était de 64,63%, surpassant de 24 points celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 40,01% des électeurs d'Aléria s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 31,76% en 2019. En proportion, au niveau de la France, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Aléria La participation constitue l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la commune, 64,63% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,36% au premier tour. Au deuxième tour, 45,66% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 62,15% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 63,84% au second tour, ce qui représentait 980 personnes. Les jeunes générations montrent généralement une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Aléria ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Aléria La démographie et le contexte socio-économique d'Aléria contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,72% de 60 ans et plus. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 349 euros par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, la présence d'une population étrangère de 17,85% et d'une population immigrée de 18,22% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 29,81%, comme à Aléria, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.