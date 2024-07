Résultat des législatives 2024 à San-Nicolao (20230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à San-Nicolao ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes obtenus à l'échelle nationale sont un premier indice. Le Nouveau Front populaire était absent aux législatives à San-Nicolao. C'est Sylvie Jouart (Rassemblement National) qui y prenait la première place au premier tour, avec 41,47 % des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est François-Xavier Ceccoli (Divers droite) Divers droite qui l'emportait au second tour.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à San-Nicolao Le score du Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour ces élections législatives 2024. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible, selon les reports de voix, que le RN arrive vainqueur à San-Nicolao ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à San-Nicolao ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera ainsi très commenté. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a la possibilité de l'emporter. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national, trébuchait en revanche au premier tour dans la commune de San-Nicolao, grattant 24,66% des voix sur place, contre 37,33% pour François-Xavier Ceccoli (Divers droite). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore François-Xavier Ceccoli (Divers droite) au sommet localement, avec 57,89%, devant son adversaire Régionaliste à 42,11%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour D'après les études des instituts de sondages rendues publiques d'après les résultats du premier tour, l'alliance RN-LR pourrait s'arroger moins de 250 sièges au terme du second tour des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient préserver jusqu'à 120 sièges. Il faut néanmoins tenir compte des caractéristiques locales. Au soir du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens de San-Nicolao ont placé en tête Sylvie Jouart (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 41,47% des voix. François-Xavier Ceccoli (Divers droite) et Jean-Félix Acquaviva (Régionaliste) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 26,81% et 17,94% des votants dans la ville. La tête de la course était notamment différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est François-Xavier Ceccoli qui s'y imposait, avec cette fois 34,05% devant Jean-Félix Acquaviva avec 28,63% et Sylvie Jouart avec 25,42%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux électeurs de San-Nicolao une finale différente de celle dessinée dans la commune dimanche dernier.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à San-Nicolao ? L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Le 1er tour des élections législatives 2024 à San-Nicolao a connu un taux d'abstention de 37,31%, plus bas que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 54,85% des personnes aptes à participer à une élection à San-Nicolao avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 63,68% pour les européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - 62,69% de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à San-Nicolao À San-Nicolao, la participation constitue sans aucun doute l'une des clés de ces législatives 2024. Les résidents de San-Nicolao ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 62,69%. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 59,96% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 58,88% au premier tour, soit 885 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 39,68% au premier tour et 40,49% au second tour. Les campagnes pour contrer le RN pourraient entre autres renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de San-Nicolao (20230).

17:29 - San-Nicolao : démographie et socio-économie impactent les législatives La diversité démographique et les réalités socio-économiques de San-Nicolao contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 245 habitants par km² et 35,23% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 20,99% peut avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux directives sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2058,17 €/mois, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,73% et d'une population étrangère de 15,56% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 53,15%, comme à San-Nicolao, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.