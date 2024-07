Résultat des législatives 2024 à Monticello (20220) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - À Monticello, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ?

L'autre interrogation qui entoure ces élections est celle du résultat de la gauche après l'arrivée du Front populaire au premier tour. Le bloc a glané un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Or le Front populaire était absent aux législatives dimanche dernier à Monticello. C'est un ticket Régionaliste qui s'y imposait au premier tour, avec 49,71 % des suffrages. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Jean-Félix Acquaviva (Régionaliste) qui l'emportait dans la ville.