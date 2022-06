Résultat des législatives à Caumont-sur-Aure - Election 2022 (14240) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Caumont-sur-Aure

Le résultat des élections législatives 2022 à Caumont-sur-Aure est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Calvados

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Calvados

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Caumont-sur-Aure est désormais officiel. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 1848 citoyens de la 5ème circonscription du Calvados résidant à Caumont-sur-Aure. Reste encore à savoir si les habitants des 136 autres communes faisant partie de la 5ème circonscription du Calvados voteront comme ceux de Caumont-sur-Aure. Le niveau de la participation s'élève à 41% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale (soit 1 094 non-votants). Philippe Chapron a enregistré 32% des suffrages à l'échelle de la commune. Il arrive devant Bertrand Bouyx (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Valérie Harel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 23% et 21% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Caumont-sur-Aure Bertrand Bouyx Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,85% 23,47% Valérie Harel Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,19% 20,60% Philippe Chapron Rassemblement National 19,04% 31,92% Cédric Nouvelot Les Républicains 17,99% 14,05% Xavier Brunschvicg Divers gauche 4,45% 2,32% Philippe Mesguich Reconquête ! 3,24% 3,00% Anne Boissel Droite souverainiste 1,83% 1,50% Michaël Friquet Ecologistes 1,53% 1,09% Isabelle Peltre Divers extrême gauche 0,88% 2,05% Nicolas Muller Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Caumont-sur-Aure Taux de participation 53,32% 40,80% Taux d'abstention 46,68% 59,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 1,06% Nombre de votants 49 346 754

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Caumont-sur-Aure sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:26 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Caumont-sur-Aure ? Les habitants de Caumont-sur-Aure avaient apporté 15,65% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,97% et 1,22% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 20,84% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Caumont-sur-Aure. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Caumont-sur-Aure ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Caumont-sur-Aure dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 24,9% des voix à Caumont-sur-Aure, lors de la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national grimpait à 35,12% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,65% (contre 21,95%). 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Caumont-sur-Aure Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Caumont-sur-Aure, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse des prix de l'essence qui pèse sur les finances des familles, cumulée avec les craintes engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient par exemple capables de relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Caumont-sur-Aure (14240). A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 28,89% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 31,56% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - La participation peut-elle encore descendre aux législatives à Caumont-sur-Aure ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, parmi les 1 789 inscrits sur les listes électorales à Caumont-sur-Aure, 42,09% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 36,05% pour le deuxième tour. 09:30 - Les citoyens de Caumont-sur-Aure ont jusqu'à 18 heures pour voter 10 candidats ont voulu se faire élire dans la circonscription de Caumont-sur-Aure aujourd'hui, pour le premier round des élections législatives 2022. Un niveau de prétendants proportionnel à celui du reste du pays. Les 1838 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 3 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce premier tour de piste.

Législatives 2022 à Caumont-sur-Aure : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Caumont-sur-Aure (14240) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 35% des voix au premier tour à Caumont-sur-Aure. La finaliste défaite de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 16% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Caumont-sur-Aure avec 54% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 46% des votes. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?