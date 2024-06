Résultat des législatives à Cervione : l'élection 2024 en direct

12:08 - Participation à Cervione : quelles perspectives pour les élections législatives ?

Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des élections passées ? Début juin, pendant les européennes, 1 670 personnes en âge de voter à Cervione avaient pris part à l'élection (soit 39,22%). La participation était de 30,96% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,64% au premier tour et seulement 51,6% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour.