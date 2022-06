Résultat de la législative à Champagne-sur-Oise : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat à Champagne-sur-Oise pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 23,42% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Champagne-sur-Oise le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,69% et 0,88% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,57% à gauche, en plus des voix de Mélenchon.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Champagne-sur-Oise ? Avec 26,2% des votes, au premier round à Champagne-sur-Oise, Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place lors du dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 24,71%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 23,42% et Éric Zemmour à 7,92%. Les dynamiques nationales des dernières heures chambouleront sans doute ce tableau à Champagne-sur-Oise dimanche. Et pour rappel, la majorité est tombée très près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Champagne-sur-Oise, le chiffre phare de ces législatives 2022 demeure la participation À Champagne-sur-Oise, l'une des clés des élections législatives sera l'abstention. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie pourraient en effet dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Champagne-sur-Oise (95660). En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 3 650 personnes en âge de voter au sein de la ville, 29,7% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 26,66% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Champagne-sur-Oise ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment votent traditionnellement les habitants de cette agglomération ? A l'occasion des dernières élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 43,85% au premier tour au sein de Champagne-sur-Oise. La participation était de 35,26% pour le deuxième round.