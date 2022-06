Résultat de la législative à Chasse-sur-Rhône : en direct

12/06/22 11:07

Les inscrits sur les listes électorales de Chasse-sur-Rhône (38) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ? Les votants de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29.7% des votes au premier tour à Chasse-sur-Rhône, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le fondateur de "La France Insoumise" et l'ancien banquier d'affaires avaient obtenu 24.3% et 22.1% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Chasse-sur-Rhône gratifiée de 50.0% des suffrages, laissant donc à Emmanuel Macron 50.0% des votes.