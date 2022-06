Résultat de la législative à Châteaubriant : en direct

17:12 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Châteaubriant ?

Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière élection à Châteaubriant avec 33,49% des votes, au premier tour. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 21,66%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,12% et Valérie Pécresse à 5,98%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours boulverseront sans doute la situation lors des législatives dans la cité ce dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.