Résultat des législatives à Châtenois - Election 2022 (88170) [PUBLIE]

13/06/22 01:19

La participation constituera indiscutablement l'une des clés des élections législatives à Châtenois. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des Français seraient de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Châtenois. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 136 personnes en âge de voter au sein de la localité, 29,6% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 28,43% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 17,88% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Châtenois le dimanche 10 avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,02% et 1,76% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 22,66% à Châtenois pour ce premier tour.

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 31% des votes au premier tour à Châtenois, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 27% et 18% des votes. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 50% des suffrages face à Marine Le Pen (50%). Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les électeurs de Châtenois ( Vosges ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.