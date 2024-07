Résultat des législatives 2024 à Dompaire (88270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes à Dompaire ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? La question revient avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Une première réponse : l'attelage a récolté 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Dompaire, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,44% des votes dans la localité. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus).

20:58 - L'extrême droite a nettement progressé à Dompaire Le nombre de bulletins glanés par la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection 2024. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 20 points à Dompaire entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Dompaire, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera en conséquence scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être l'espoir de l'emporter. Les élections législatives avaient aussi offert un puissant démarrage pour le RN à l'époque à Dompaire. C'est en effet Sébastien Humbert qui se plaçait en tête au premier tour avec 24,73% dans la commune. Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 61,16%, devant son adversaire Rassemblement National à 38,84%.

20:05 - Quel score à Dompaire pour le RN aux élections législatives ? Avec 44,57% des bulletins de vote, Sébastien Humbert (Rassemblement National) a pris les devants à Dompaire, le 30 juin dernier à l'occasion du premier tour des législatives. En deuxième place, Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) recevait 36,83%. A la 3e place, François-Xavier Wein (Union de la gauche) captait 13,44% des votants. Sébastien Humbert était aussi en tête dans la 4ème circonscription des Vosges dans son ensemble, avec cette fois 48,02%, devant Jean-Jacques Gaultier avec 31,91% et François-Xavier Wein avec 16,02%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Dompaire : une participation inédite ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des dernières élections ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Dompaire a connu une participation de 67,06%, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 845 inscrits sur les listes électorales à Dompaire, 52,31% avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 54,87% pour les européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives 2024 à Dompaire L'une des clés des élections législatives est indiscutablement l'abstention. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Dompaire était de 67,06%, dimanche dernier. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 834 personnes en âge de voter dans la commune, 76,98% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,26% au premier tour, ce qui représentait 636 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,51% au premier tour et 44,43% au second tour. La crise de confiance dans les partis politiques serait de nature à faire augmenter le taux de participation à Dompaire (88270).

17:29 - Analyse socio-économique de Dompaire : perspectives électorales Quel portrait faire de Dompaire, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 087 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 60 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 292 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 19,85% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,11% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,57% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 38,36% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1146,78 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Dompaire, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, rejoignent ceux de la France.