Résultat de la législative à Cherveux : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cherveux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cherveux. En direct 18:37 - Un siège ce soir pour le bloc de gauche ? Le point de départ pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés était de 30,27% avant ces législatives à Cherveux. Soit le cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat des législatives au premier tour dans la cité. Son postulant a atteint 40,48% des suffrages il y a une semaine sur le territoire. De quoi finir tout de même en pôle position. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Cherveux ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Les chiffres à l'échelle nationale ont souvent tendance à cacher des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Cherveux. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a recueilli 40,48% des votes dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er tour des législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 31,4% des votes. Enfin, la candidature Rassemblement National obtient 13,1% des voix. 13:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Cherveux Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 78,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 81,77% au premier tour, soit 1139 personnes. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 49,64% des électeurs inscrits à Cherveux avaient pris part au vote. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Cherveux ! Les législatives 2022 se terminent à 18 heures Ces législatives 2022 sont donc relancées à Cherveux, avec le second épisode dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour se prononcer sur les finalistes sur la ligne de départ pour devenir député. Les 1393 habitants de Cherveux ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Le second tour des élections législatives à Cherveux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste Delphine Batho Nouvelle union populaire écologique et sociale Cécilia Rochefort Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cherveux Delphine Batho (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,38% 40,48% Cécilia Rochefort (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,08% 31,40% Carine Revers Rassemblement National 19,42% 13,10% Gaël Joseph Divers gauche 7,27% 5,95% Emilie Baudrez Les Républicains 6,34% 5,06% Roland Sainty Reconquête ! 2,89% 1,34% Valérie Dupuy Droite souverainiste 1,56% 1,79% Roger Gorizzutti Divers extrême gauche 1,06% 0,89% Participation au scrutin Circonscription Cherveux Taux de participation 50,17% 49,64% Taux d'abstention 49,83% 50,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77% 2,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83% 1,01% Nombre de votants 49 319 693

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l' élection législative 2022 à Cherveux. Les 1396 citoyens de Cherveux votant dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du premier round des législatives 2022. Delphine Batho a enregistré 40% des votes au sein de la ville. Elle est suivie par Cécilia Rochefort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Carine Revers (Rassemblement National) qui obtiennent dans l'ordre 31% et 13% des votes. Reste à déterminer si les électeurs des 131 autres communes rattachées à la 2ème circonscription des Deux-Sèvres voteront comme ceux de Cherveux. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour cette circonscription s'élève à 50%, ce qui représente 703 non-votants.

Législatives 2022 à Cherveux : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35% des voix au premier tour à Cherveux. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20% et 18% des votes. Le choix des électeurs de Cherveux était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (68% des votes), cédant par conséquent 32% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour remporter une majorité de l'Assemblée nationale ? Comme partout dans le pays, les habitants de Cherveux (79410) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.