Résultat des législatives 2022 à Cherveux

Le résultat des élections législatives 2022 à Cherveux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres

Le résultat de l'élection législative à Cherveux est connu. À Cherveux, les 1396 habitants rattachés à la 2ème circonscription des Deux-Sèvres ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation s'élève à 50% des citoyens autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune pour cette circonscription (703 non-votants). Delphine Batho a réuni 40% des votes. Elle devance Cécilia Rochefort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Carine Revers (Rassemblement National) qui reçoivent dans l'ordre 31% et 13% des voix. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Cherveux. Les électeurs de 131 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cherveux Delphine Batho Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,38% 40,48% Cécilia Rochefort Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,08% 31,40% Carine Revers Rassemblement National 19,42% 13,10% Gaël Joseph Divers gauche 7,27% 5,95% Emilie Baudrez Les Républicains 6,34% 5,06% Roland Sainty Reconquête ! 2,89% 1,34% Valérie Dupuy Droite souverainiste 1,56% 1,79% Roger Gorizzutti Divers extrême gauche 1,06% 0,89% Participation au scrutin Circonscription Cherveux Taux de participation 50,17% 49,64% Taux d'abstention 49,83% 50,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74% 2,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 1,01% Nombre de votants 49 319 693

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cherveux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:58 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Cherveux ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des questions clés de ces législatives, à Cherveux comme dans toute la France. Cet électorat représentait 20,09% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,95% et 2,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 28,11% pour la Nupes pour ces législatives à Cherveux. 16:30 - À Cherveux, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Emmanuel Macron avait glané la tête du vote lors de la dernière élection à Cherveux avec 35,41% des suffrages, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 20,09%, devant Marine Le Pen à 18,47% et Yannick Jadot à 5,95%. Les indications nationales des derniers jours infléchiront certainement la donne et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Et pour rappel, l'alliance LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Cherveux L'abstention sera indiscutablement l'une des clés des élections législatives à Cherveux. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 21,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 18,23% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient de nature à détourner l'attention des citoyens de Cherveux de leur devoir civique. 11:30 - La participation peut-elle encore baisser aux législatives 2022 à Cherveux ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans auparavant, lors des législatives, parmi les 1 296 inscrits sur les listes électorales à Cherveux, 53,94% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,23% pour le tour deux. 09:30 - Les votants de Cherveux ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne 8 candidats sont sur la ligne de départ dans la circonscription de Cherveux ce dimanche, pour le 1er tour des législatives 2022. Un niveau de candidatures un peu en dessous de celui des autres circonscriptions (10 candidatures en moyenne). Les 1393 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 2 bureaux de vote et faire leur choix pour ce premier round.

Législatives 2022 à Cherveux : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35% des voix au premier tour à Cherveux. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20% et 18% des votes. Le choix des électeurs de Cherveux était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (68% des votes), cédant par conséquent 32% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour remporter une majorité de l'Assemblée nationale ? Comme partout dans le pays, les habitants de Cherveux (79410) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.