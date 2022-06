Résultat de la législative à Chonas-l'Amballan : 2e tour en direct

19/06/22 19:03

Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 44,09% des personnes aptes à voter à Chonas-l'Amballan s'étaient rendues aux urnes au second round, ce qui représentait 560 votants sur les 1315 personnes inscrites sur les listes électorales. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour d'élections législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 42,64% au second round et 55,4% en 2012.

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Au soir du premier round, dimanche 12 juin 2022, les habitants de Chonas-l'Amballan ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 30,4% des bulletins de vote. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 22,91% des suffrages. De son côté, la candidature Rassemblement National reçoit 21,88% des votes.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Chonas-l'Amballan. Les 1327 citoyens de Chonas-l'Amballan votant dans la 8ème circonscription de l'Isère ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Les électeurs des 34 autres communes rattachées à la 8ème circonscription de l'Isère voteront-ils comme ceux de Chonas-l'Amballan ? Caroline Abadie a effectivement recueilli 30% des voix. Elle devance Quentin Dogon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Benoit Auguste (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 23% et 22% des votes. Le taux d'abstention parmi les électeurs enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 47% (soit 625 non-votants).

Les habitants de Chonas-l'Amballan ( Isère ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président des Français sera-t-il capable d'avoir la majorité à l'hémicycle au regard des voix qu'il a recueillies dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29,71% des voix au premier tour à Chonas-l'Amballan, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 26,59% et 16,38% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Chonas-l'Amballan grâce à 59,51% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 40,49% des suffrages.