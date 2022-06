Résultat des législatives à Chonas-l'Amballan - Election 2022 (38121) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative à Chonas-l'Amballan. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 1327 électeurs votant dans la 8ème circonscription de l'Isère et habitant à Chonas-l'Amballan. La participation représente 53% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 8ème circonscription de l'Isère. Les citoyens des 34 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Chonas-l'Amballan ? A l'échelle de la commune, Caroline Abadie a engrangé 30% des voix. Quentin Dogon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 23% des suffrages. Benoit Auguste (Rassemblement National) reçoit 22% des votes.

Les résultats de l'élection législative 2022 à Chonas-l'Amballan vont probablement être connus peu de temps après la fermeture du seul bureau de vote, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on connaîtra rapidement qui des 8 candidats est qualifié pour le 2nd tour.

Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 50,24% des personnes habilitées à voter à Chonas-l'Amballan avaient participé à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 44,09% au second round.

L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Chonas-l'Amballan. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, sur les 1 315 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,84% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 15,97% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne est notamment capable de pousser les citoyens de Chonas-l'Amballan (38121) à rester chez eux.

La dernière présidentielle, à Chonas-l'Amballan, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 29,71% des suffrages. En seconde position, se hissait Marine Le Pen à 26,59%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,38% et Éric Zemmour à 9,2%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche 27,85% à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement transformer ce décor à Chonas-l'Amballan au 1er tour. Or la majorité a chuté tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, lui, est venu coller les 20%.

Les électeurs de Chonas-l'Amballan avaient offert 16,38% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,14% et 1,29% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total théorique de 21,81% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

Les habitants de Chonas-l'Amballan ( Isère ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président des Français sera-t-il capable d'avoir la majorité à l'hémicycle au regard des voix qu'il a recueillies dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29,71% des voix au premier tour à Chonas-l'Amballan, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 26,59% et 16,38% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Chonas-l'Amballan grâce à 59,51% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 40,49% des suffrages.