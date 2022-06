Résultat de la législative à Combs-la-Ville : en direct

17:09 - À Combs-la-Ville, des sondages aussi révélateurs ?

Lors du dernier scrutin, à Combs-la-Ville, Jean-Luc Mélenchon avait pu grimper à meilleure place au premier tour de l'élection présidentielle avec 30,73% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,37%. Suivaient Marine Le Pen à 19,17% et Éric Zemmour, quatrième avec 5,67%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront probablement modifier la donne lors des législatives à Combs-la-Ville ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Dans le même temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.