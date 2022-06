En direct

19:07 - Quel résultat à Courseulles-sur-Mer pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Courseulles-sur-Mer, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 14,29% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,02% et 1,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 5,25% du côté des électeurs de gauche (et donc 19,54% en comptant le score de Mélenchon).

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Courseulles-sur-Mer ? Lors du dernier rendez-vous présidentiel, à Courseulles-sur-Mer, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position avec 36,35% des voix, devant Marine Le Pen à 23,22%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 14,29% et Valérie Pécresse à 7,16%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute bouleverser ce tableau et donc le résultat des législatives à Courseulles-sur-Mer au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - À Courseulles-sur-Mer, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention À Courseulles-sur-Mer, la participation constituera incontestablement l'une des clés de ces législatives 2022. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des foyers français sont par exemple susceptibles de relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Courseulles-sur-Mer (14470). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,01% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,54% au premier tour, ce qui représentait 2 975 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Courseulles-sur-Mer en 2017 ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'analyse des consultations politiques passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Durant les législatives de 2017, 57,62% des électeurs de Courseulles-sur-Mer avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 51,82% pour le dernier round.