Résultat de la législative à Domagné : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Domagné sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Domagné. En direct 18:40 - La 2e marche à Domagné pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait espérer un total théorique de 28,26% à Domagné avant le premier tour des élections législatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 3 bureaux de vote de Domagné, les voix qui avaient finalement choisi la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés lors du premier tour étaient pourtant de 26,2% il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Domagné ? Au soir du 1er tour des législatives, le 12 juin dernier, les habitants de Domagné ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a bénéficié de 35,31% des votes. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec dans l'ordre 26,2% et 16,4% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Domagné, les chiffres de la participation à l'occasion du 2ème tour seront un élément essentiel Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. Au fil des dernières consultations démocratiques, les 2398 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections législatives, le taux de participation s'élevait à 47,07% des inscrits sur les listes électorales de Domagné au second tour, en d’autres termes 762 votants avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote. 10:30 - Le 2ème round des législatives a lieu à Domagné Bienvenue dans ce live où vous pourrez vivre cette 2ème étape des législatives 2022 à Domagné, jusqu'à ce que les résultats soient connus. Sont en lice les candidats qualifiés il y a 7 jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de deuxième tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Domagné - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Domagné aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Gilles Renault Nouvelle union populaire écologique et sociale Christine Le Nabour-Cloarec Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Domagné - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Domagné

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Domagné Christine Le Nabour-Cloarec (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,43% 35,31% Gilles Renault (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,05% 26,20% Jonathan Houillot Les Républicains 16,79% 11,96% Françoise Gilois Rassemblement National 13,42% 16,40% Marie de Blic Reconquête ! 2,72% 2,28% Michel Austerlitz Divers gauche 2,34% 3,76% Marion Stubert Ecologistes 1,38% 0,91% Denis Beaurain Droite souverainiste 1,34% 1,48% Christelle Jarny Divers extrême gauche 0,79% 1,03% Pamela Deline Divers 0,76% 0,68% Participation au scrutin Circonscription Domagné Taux de participation 50,49% 51,34% Taux d'abstention 49,51% 48,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,56% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 0,67% Nombre de votants 55 398 898

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Domagné. Christine Le Nabour-Cloarec a raflé 35% des suffrages. Gilles Renault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Françoise Gilois (Rassemblement National) la suivent grâce à 26% et 16% des voix. Le taux de participation parmi les habitants autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 51% (898 votants). Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 70 autres communes contribuent aussi au résultat de la législative dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine.

Législatives 2022 à Domagné : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Domagné (35) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les électeurs de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 37% des suffrages au premier tour à Domagné, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22% et 17% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Domagné avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 68% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 32% des votes.