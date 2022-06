Résultat des législatives à Douvres-la-Délivrande - Election 2022 (14440) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Douvres-la-Délivrande

Le résultat des élections législatives 2022 à Douvres-la-Délivrande est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Calvados

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Calvados

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Douvres-la-Délivrande. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de suffrages de la part des 4188 habitants de Douvres-la-Délivrande votant dans la 5ème circonscription du Calvados. Attention : le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 136 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Douvres-la-Délivrande. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune pour la 5ème circonscription du Calvados s'établit à 54%, ce qui représente 2 248 votants. Bertrand Bouyx a effectivement engrangé 28% des suffrages au sein de la ville. Il est suivi par Valérie Harel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Cédric Nouvelot (Les Républicains) qui ramassent respectivement 27% et 21% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Douvres-la-Délivrande Bertrand Bouyx Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,85% 28,27% Valérie Harel Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,19% 26,56% Philippe Chapron Rassemblement National 19,04% 13,07% Cédric Nouvelot Les Républicains 17,99% 20,69% Xavier Brunschvicg Divers gauche 4,45% 5,82% Philippe Mesguich Reconquête ! 3,24% 2,21% Anne Boissel Droite souverainiste 1,83% 0,95% Michaël Friquet Ecologistes 1,53% 1,49% Isabelle Peltre Divers extrême gauche 0,88% 0,95% Nicolas Muller Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Douvres-la-Délivrande Taux de participation 53,32% 53,68% Taux d'abstention 46,68% 46,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,27% Nombre de votants 49 346 2 248

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Douvres-la-Délivrande sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Douvres-la-Délivrande ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,53% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Douvres-la-Délivrande le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,72% et 2,57% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 27,82% à Douvres-la-Délivrande pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Douvres-la-Délivrande, des sondages aussi justes qu'en France ? Lors du dernier scrutin, à Douvres-la-Délivrande, Emmanuel Macron avait pu se hisser à meilleure place au premier round de l'élection avec 36,4% des voix, devant Marine Le Pen à 19,13%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,53% et Yannick Jadot à 6,72%. Les indications nationales des dernières heures boulverseront probablement ce paysage lors des législatives à Douvres-la-Délivrande ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Douvres-la-Délivrande L'un des critères clés des législatives 2022 sera sans nul doute le taux de participation à Douvres-la-Délivrande. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,17% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 23,02% au premier tour. L'inflation qui plombe les finances des ménages serait par exemple en mesure de détourner l'attention des électeurs de Douvres-la-Délivrande de leur devoir civique. 11:30 - À Douvres-la-Délivrande quel était le taux de l'abstention à Douvres-la-Délivrande en 2017 ? L'analyse des résultats des scrutins précédents permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, 56,12% des inscrits sur les listes électorales de Douvres-la-Délivrande avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,18% pour le round numéro deux. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Douvres-la-Délivrande pour ces législatives 2022 Pour ces élections législatives de 2022 à Douvres-la-Délivrande, les 5 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 5) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 4187 citoyens de la ville à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Législatives 2022 à Douvres-la-Délivrande : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Douvres-la-Délivrande (14440) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 36,4% des voix au premier tour à Douvres-la-Délivrande, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien 3e homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 19,1% et 18,5% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Douvres-la-Délivrande avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 68,9% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 31,1% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ?