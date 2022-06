En direct

19:34 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Ennery ? Les électeurs d'Ennery avaient livré 15,46% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,34% et 1,11% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 22,91% à Ennery pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Ennery ? Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à la dernière présidentielle à Ennery avec 32,43% des votes exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen terminait deuxième à 22,28%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,46% et Valérie Pécresse à 7,77%. Néanmoins, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront probablement bouleverser la donne et donc le résultat des législatives à Ennery dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives à Ennery L'un des facteurs principaux des élections législatives sera indiscutablement le taux d'abstention à Ennery. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à détourner les habitants d'Ennery (95300) des urnes. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 554 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,19% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 82,75% au premier tour, c'est-à-dire 1 286 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Ennery, le score de l'abstention aux législatives 2022 sera un élément fort Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'observation des consultations politiques antérieures permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, sur les 1 571 inscrits sur les listes électorales à Ennery, 52,2% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,15% au tour deux.