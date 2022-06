Résultat de la législative à Esbly : en direct

12/06/22 10:59

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Esbly ( Seine-et-Marne ) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 27,37% des suffrages au premier tour à Esbly, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et la finaliste de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 23,82% et 21,68% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens d'Esbly avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 59,87% des voix, laissant ainsi 40,13% des voix à Marine Le Pen.