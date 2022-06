Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Essert comme dans toute la France. Cet électorat représentait 21,42% des suffrages en avril dernier dans la localité. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,84% et 1,72% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 27,98% à Essert pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Essert, des sondages tout aussi valables qu'en France ?

Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle à Essert avec 29,07% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 21,42%, devant Marine Le Pen à 21,22% et Éric Zemmour à 7,9%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront peut-être modifier la situation à Essert dimanche. Et pour rappel, le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.