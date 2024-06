Résultat des législatives à Châlonvillars : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un avantage de Bardella à Châlonvillars le 9 juin dernier Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il faut aussi étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Châlonvillars, à 47,22%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 12,58% et Raphaël Glucksmann à 7,52%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Châlonvillars lors de la dernière présidentielle Performance notable : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 à Châlonvillars que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait engrangé 30,72% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 24,78% et 15,17%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,78% contre 45,22%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le résultat du Rassemblement national sera un point d'observation clé pour cette élection des députés au niveau local. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Châlonvillars il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Emeric Salmon en tête au premier tour, avec 31,32% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Haute-Saône. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 52,90%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,10%.

11:02 - Les enjeux locaux de Châlonvillars : tour d'horizon démographique Dans les rues de Châlonvillars, le scrutin est en cours. Avec ses 27,7% de cadres pour 1 242 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 64 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 694 foyers fiscaux. Dans le village, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 26,31% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 37,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 38,67% des familles se composent de couples avec enfants. En conclusion, Châlonvillars incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Châlonvillars À Châlonvillars, le taux de participation constituera immanquablement un facteur clé du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,88% au premier tour. Au second tour, 50,73% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Châlonvillars pour les législatives ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,71% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,28% au premier tour.