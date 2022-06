Résultat de la législative à Estrées-Saint-Denis : 2e tour en direct

19/06/22 17:29

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Estrées-Saint-Denis sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Estrées-Saint-Denis. En direct 17:29 - À Estrées-Saint-Denis, la candidature Rassemblement National plébiscitée Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour de l'élection législative, les électeurs d'Estrées-Saint-Denis ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 32,28% des votes. Les candidats Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à 22,83% et 18,99% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. 13:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Estrées-Saint-Denis Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. Le week-end dernier, 54,2% des inscrits sur les listes électorales d'Estrées-Saint-Denis avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette localité ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, 73,73% des électeurs inscrits dans la localité s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 73,87% au premier tour, ce qui représentait 2137 personnes. 10:30 - La 2e manche des élections législatives a débuté à Estrées-Saint-Denis Bienvenue sur cette page où nous allons vivre le second tour des législatives 2022 à Estrées-Saint-Denis, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Se trouvent en lice les postulants qualifiés il y a une semaine et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Estrées-Saint-Denis - 2e tour

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Myriam Lamzoudi Rassemblement National Pierre Vatin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Estrées-Saint-Denis - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Estrées-Saint-Denis

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Estrées-Saint-Denis Myriam Lamzoudi (Ballotage) Rassemblement National 24,44% 32,28% Pierre Vatin (Ballotage) Les Républicains 23,19% 22,83% Luc Blanchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,33% 16,99% Etienne Diot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,05% 18,99% Clary Langlois-Meurinne Reconquête ! 4,90% 4,38% Régine Harray Cohen Ecologistes 3,01% 3,00% Hélène Becherini Divers extrême gauche 1,60% 0,92% Augusto Fernandes Droite souverainiste 1,47% 0,61% Participation au scrutin Circonscription Estrées-Saint-Denis Taux de participation 47,40% 45,80% Taux d'abstention 52,60% 54,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 1,35% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,75% Nombre de votants 34 755 1 329

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Estrées-Saint-Denis. C'est la représentante Rassemblement National qui a récolté le plus de bulletins de votes parmi les 2902 citoyens d'Estrées-Saint-Denis inscrits dans la 5ème circonscription de l'Oise. La participation représente 46% des citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription. Ces chiffres ne traduisent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 69 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans la 5ème circonscription de l'Oise. Myriam Lamzoudi a accumulé 32% des suffrages. Elle précède Pierre Vatin (Les Républicains) et Etienne Diot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent dans l'ordre 23% et 19% des voix.

Législatives 2022 à Estrées-Saint-Denis : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants d'Estrées-Saint-Denis (60) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 38,0% des voix au premier tour à Estrées-Saint-Denis. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,8% et 16,1% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants d'Estrées-Saint-Denis avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 58,0% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 42,0% des suffrages.