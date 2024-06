Résultat des législatives à Étrelles : l'élection 2024 en direct

12:06 - Les élections législatives sont lancées à Étrelles : scrutin en cours

À Étrelles (35370), l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,66% au premier tour et seulement 50,88% au second tour. Quelle sera la participation à Étrelles pour les législatives 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 83,88% au sein de la ville. Le taux de participation était de 84,47% au second tour, ce qui représentait 1 572 personnes.