Résultat de la législative à Grandfresnoy : 2e tour en direct

19/06/22 18:52

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Grandfresnoy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Grandfresnoy. En direct 18:52 - Qu'attendre des électeurs de la Nupes dans la localité ? Le bloc de gauche partait avec un potentiel de voix de 20,66% à Grandfresnoy avant les élections législatives. L'équivalent du cumul des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la localité. Le candidat de la gauche réunie a atteint 18,43% des suffrages le dimanche 12 juin dans le territoire. Ce qui avait placé la Nupes hors du podium. 15:30 - À Grandfresnoy, la candidature Rassemblement National en tête La candidature Rassemblement National a rassemblé 30,38% des suffrages le 12 juin dernier lors du 1er round des législatives. Elle est suivie par les candidats Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui obtiennent dans l'ordre 18,77% et 18,77% des voix. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - L'abstention à Grandfresnoy va-t-elle encore monter à l'occasion du 2e tour des législatives ? L'étude des consultations politiques passées permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,97% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 22,86% au premier tour. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 45,33% des personnes habilitées à participer à une élection à Grandfresnoy avaient participé à l'élection. 10:30 - La deuxième manche des législatives 2022 a lieu à Grandfresnoy Pour ce 2ème tour des élections législatives à Grandfresnoy, l'unique bureau de vote (Salle des Elections) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, pour commencer à compter les suffrages. Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultats des législatives 2022 à Grandfresnoy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Grandfresnoy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Myriam Lamzoudi Rassemblement National Pierre Vatin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Grandfresnoy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Grandfresnoy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Grandfresnoy Myriam Lamzoudi (Ballotage) Rassemblement National 24,44% 30,38% Pierre Vatin (Ballotage) Les Républicains 23,19% 18,77% Luc Blanchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,33% 18,43% Etienne Diot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,05% 18,77% Clary Langlois-Meurinne Reconquête ! 4,90% 7,85% Régine Harray Cohen Ecologistes 3,01% 2,90% Hélène Becherini Divers extrême gauche 1,60% 2,05% Augusto Fernandes Droite souverainiste 1,47% 0,85% Participation au scrutin Circonscription Grandfresnoy Taux de participation 47,40% 45,33% Taux d'abstention 52,60% 54,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 1,68% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,17% Nombre de votants 34 755 597

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative à Grandfresnoy. Au niveau de la 5ème circonscription de l'Oise, les 1317 électeurs de Grandfresnoy se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de l'Oise s'établit à 55%. Myriam Lamzoudi a rassemblé 30% des votes. Pierre Vatin (Les Républicains) recueille 19% des votes. Enfin, Etienne Diot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 19% des voix. Ces chiffres ne représentent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 5ème circonscription de l'Oise : 69 autres communes participent aussi au résultat de la législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à Grandfresnoy : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 38.01% des voix au premier tour à Grandfresnoy. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.77% et 14.34% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Grandfresnoy avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 57.38% des votes, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 42.62% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs domiciliés à Grandfresnoy seront amenés à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.