Résultat de la législative à Hermanville-sur-Mer : en direct

12/06/22 11:17

Les résultats des législatives 2022 à Hermanville-sur-Mer vont théoriquement être publiés peu de temps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et dénouement devrait advenir dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Quel postulant à l'hémicycle les habitants d'Hermanville-sur-Mer classeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 35% des suffrages au premier tour à Hermanville-sur-Mer, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien 3e homme lors de l'élection présidentielle de 2022 et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 19% et 17% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs d'Hermanville-sur-Mer avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 68% des voix, laissant par conséquent à Marine Le Pen 32% des suffrages. Le président français sera-t-il en mesure d'acquérir une majorité à l'Assemblée au regard des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?