Résultat de la législative à Heyrieux : 2e tour en direct

Un total de 20,1% des voix pouvait être estimé pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" avant ces législatives à Heyrieux. Soit le cumul des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés a atteint 16,62% des suffrages au 1er tour de la législative il y a sept jours à Heyrieux. De quoi offrir tout de même la troisième place à la Nupes.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des élections à Heyrieux ?

Le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour, les habitants d'Heyrieux ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a recueilli 31,05% des suffrages. Elle est ressortie devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent 29,11% et 16,62% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés.