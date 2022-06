Résultat de la législative à Heyrieux : en direct

En direct

19:24 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Heyrieux ? Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Heyrieux, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait atteint 12,75% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,14% et 1,44% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 5,58% à gauche (en plus du vote Mélenchon).

16:30 - À Heyrieux, des sondages aussi convaincants ? Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors du dernier rendez-vous présidentiel à Heyrieux avec 32,24% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 27,69%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 12,75% et Éric Zemmour à 9,13%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours infléchiront probablement la donne lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - Le chiffre phare de ces législatives 2022 à Heyrieux demeure l'abstention L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera indéniablement le taux d'abstention à Heyrieux. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, 21,74% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,12% au premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à impacter la participation à Heyrieux.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Heyrieux aux élections législatives 2022 ? Au cours des consultations politiques précédentes, les 4 831 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des législatives de 2017, le taux d'abstention avait représenté 58,35% au premier tour dans la commune à Heyrieux, à comparer avec une abstention de 54,31% au second round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.