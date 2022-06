Résultat de la législative à Jouarre : en direct

12/06/22 11:30

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Jouarre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:30 - Les votants de Jouarre ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne 12 candidats se présentent dans la circonscription de Jouarre ce dimanche 12 juin, pour le premier round des législatives 2022. Un niveau de postulants assez haut comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Et les 2780 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 3 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce 1er round.

Résultat des élections législatives 2022 à Jouarre

Les élections législatives 2022 auront lieu à Jouarre comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Gurvan Judas Divers gauche François Lenormand Rassemblement National Franck Riester Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pascal Quenot Divers extrême gauche Éric Noirez Droite souverainiste Jacques Lemoine Divers droite Jean-Michel Aspro Reconquête ! Eléonore Lajoye Ecologistes Nicolas Caux Les Républicains Cédric Colin Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Pierre Chevallier Ecologistes Redouane Dahmane Divers

Législatives 2022 à Jouarre : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32.1% des suffrages au premier tour à Jouarre, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui fut le troisième homme de la dernière présidentielle et le fondateur du parti La République En Marche avaient obtenu 22.0% et 21.1% des suffrages. Le choix des électeurs de Jouarre était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (55.0% des votes), cédant donc 45.0% des voix à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs habitant à Jouarre seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français.