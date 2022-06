En direct

19:01 - Quel score pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à la Ferté-Bernard ? Dans les 8 bureaux de vote de la Ferté-Bernard, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait atteint 16,52% des suffrages en avril dernier dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,97% et 1,31% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 21,8% à la Ferté-Bernard pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À la Ferté-Bernard, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? Au premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à la Ferté-Bernard, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la meilleure place avec 33,75% des voix, devant Marine Le Pen à 23,41%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 16,52% et Valérie Pécresse à 6,81%. Les indications nationales des ultimes semaines boulverseront probablement la donne lors des législatives dans la cité, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à la Ferté-Bernard demeure l'abstention L'un des facteurs clés du scrutin législatif sera immanquablement le niveau d'abstention à la Ferté-Bernard. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des ménages pourraient en effet détourner l'attention des habitants de la Ferté-Bernard (72400) du vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 31,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 33,48% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À la Ferté-Bernard, les chiffres de la participation lors des élections législatives 2022 seront un élément déterminant Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, sur les 6 117 personnes en âge de voter à la Ferté-Bernard, 49,8% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 47,64% au round numéro deux. Les législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.