Résultat des législatives 2024 à Ballon-Saint Mars (72290) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Ballon-Saint Mars ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après l'arrivée du Front populaire dès le premier tour. Le bloc a glané plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Ballon-Saint Mars, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 24,59% des votes dans la localité. Un score plus important de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Ballon-Saint Mars L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La majorité s'en sortait bien aux dernières législatives à Ballon-Saint Mars Le résultat du RN sera en conséquence très observé pour le second tour de cette élection législative 2024, au niveau local. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a une chance de l'emporter. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à Ballon-Saint Mars. Dans la commune, c'est Victoria de Vigneral qui arrivait en tête au premier tour avec 28,61%. Jean-Carles Grelier (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,86%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,14%.

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN jusqu'ici Selon les études diffusées juste avant le second tour, le parti de Jordan Bardella pourrait rafler entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre pourraient préserver une centaine de sièges. Il faudra cependant prendre en compte les particularités locales. A l'occasion du 1er tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants de Ballon-Saint Mars ont placé en tête Pierre Vaugarny (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 45,54% des bulletins de vote. Jean-Carles Grelier (Ensemble pour la République) récupérait 26,96%. Enfin, Christophe Rouillon (Front populaire) recueillait 24,59% des votants. Pierre Vaugarny était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 38,23%, devant Jean-Carles Grelier avec 31,28% et Christophe Rouillon avec 26,67%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Ballon-Saint Mars ? L'analyse des dernières consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Dimanche dernier, la participation lors du 1er round des élections législatives 2024 à Ballon-Saint Mars était de 69,12%, dépassant celle des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 50,24% au sein de Ballon-Saint Mars. La participation était de 53,29% pour les élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Ballon-Saint Mars ? À Ballon-Saint Mars, l'un des facteurs forts des élections législatives est incontestablement le niveau de participation. Dans la commune, 69,12% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 46,03% au premier tour. Au deuxième tour, 45,6% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 77,34% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 77,93% au deuxième tour, ce qui représentait 1 236 personnes.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Ballon-Saint Mars Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième manche des élections législatives à Ballon-Saint Mars comme partout en France. Dotée de 1 135 logements pour 2 266 habitants, la densité de la commune est de 163 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 105 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 282 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (28,11%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,35% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,11%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1998,05 euros/mois. À Ballon-Saint Mars, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.