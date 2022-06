Résultat de la législative à la Flèche : en direct

17:14 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à la Flèche ?

Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à la Flèche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Lors de la dernière élection, à la Flèche, Emmanuel Macron grimpait à la tête du vote au premier tour de la présidentielle avec 29,96% des voix, devant Marine Le Pen à 25,16%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 18,07% et Éric Zemmour, quatrième à 6,39%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.