Résultat des législatives 2024 à Saint-Gervais-en-Belin (72220) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Que vont décider les électeurs du Front populaire à Saint-Gervais-en-Belin ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Gervais-en-Belin, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 5,14% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 23,23% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Saint-Gervais-en-Belin fait partie des rares secteurs où l'extrême droite n'a pas gagné de terrain ces dernières années Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. À Saint-Gervais-en-Belin, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain lors des législatives entre 2022 et 2024, le parti enregistrant en effet 21,2% au terme du précédent scrutin législatif et 21,26% le 30 juin dernier. Cette contre-performance contraste avec ce qui est apparu de manière flagrante sur la France entière, avec près de 15 points de plus pour le RN entre le premier round de 2022 et celui du 30 juin. Une exception à confirmer.

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste il y a deux ans Le résultat de l'expérience de 2022 peut aussi sembler un précédent clé au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. Les législatives à l'époque à Saint-Gervais-en-Belin seront aussi favorables, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui cumuleront 28,53% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 3ème circonscription de la Sarthe. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Eric Martineau (LREM) au sommet localement, avec 57,43%, devant son adversaire Rassemblement National à 42,57%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Saint-Gervais-en-Belin Eric Martineau (Ensemble !) a recueilli 35,25% des votes à Saint-Gervais-en-Belin le 30 juin dernier, lors du 1er tour des législatives. Romain Lemoigne (Rassemblement National) et Mathilde Jack (Nouveau Front populaire) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 21,26% et 5,14% des électeurs dans la ville. C'est en revanche Romain Lemoigne qui devançait ses adversaires, dans l'ensemble de la 3ème circonscription de la Sarthe, avec cette fois 42,54% devant Eric Martineau avec 29,17% et Mathilde Jack avec 18,57%.

19:21 - Le défi de la participation observé dans le détail à Saint-Gervais-en-Belin Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est également nécessaire d'analyser les résultats des élections passées. Les données montrent un taux d'abstention de 28,93% au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Gervais-en-Belin, inférieur à celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait effectivement à 46,49% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Gervais-en-Belin (72). L'abstention était de 46,01% lors des européennes de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Saint-Gervais-en-Belin, l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 reste l'abstention À Saint-Gervais-en-Belin, l'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Gervais-en-Belin s'élevait à 71,07%, dimanche dernier. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,12% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,68% au premier tour, ce qui représentait 1 284 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 46,81% au premier tour et 47,48% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Gervais-en-Belin aujourd'hui ? L'inflation dans le pays est notamment capable de ramener les citoyens de Saint-Gervais-en-Belin vers les urnes.

17:29 - Saint-Gervais-en-Belin : enjeux locaux et perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Gervais-en-Belin, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 001 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 83 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 19,11% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,39% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 46,08% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 39,09% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 566,43 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Saint-Gervais-en-Belin manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.